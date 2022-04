Condove: nel fossato sulla 24, due donne ferite. Rotonda Grangetta pronta nel 2023

Potrebbe, anzi, dovrebbe vedere la luce entro la fine del 2023 la nuova rotonda al bivio per le borgate Grangetta e Poisatto, sull’ex statale 24 del Monginevro. La questione, di cui si parla da tempo, è tornata di stretta attualità dopo l’incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, avvenuto mercoledì 6 aprile verso mezzogiorno sul lungo rettilineo che collega Condove e San Valeriano: il bilancio è di due donne ferite in modo lieve. L’impatto è avvenuto poco a monte dell’incrocio che porta alle due borgate, all’altezza del bivio per l’hamburgeria Unplug: sono rimaste coinvolte nello scontro una Peugeot 2008 di colore bianco, condotta da A.D., 47 anni, e una Renault Twingo di colore arancione, con al volante S.P., 78 anni. L’esatta dinamica è ancora...

su Luna Nuova di venerdì 8 aprile 2022