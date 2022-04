Giaveno, la piccola vigna prodigio di Canale

«Sono contento e soddisfatto. So che c’è ancora molto lavoro da fare, ma già essere arrivati a questo momento è un bel risultato». Così dice il 43nne Ezio Canale, titolare della Cantina Venturino che si presenta ufficialmente questo fine settimana, sabato 9 aprile dalle 18,30 a Villa Favorita (via XXIV Maggio, posti esauriti) con il suo vino, il “Gabrie”, un pinot nero che Canale ha appena finito di imbottigliare, il primo vino prodotto in valle da chissà quanto tempo. All’incontro ci sarà anche il sommelier Riccardo Oliva. Sarà l’occasione per degustare il frutto di un lavoro iniziato dieci anni fa...

Su Luna Nuova di venerdì 8 aprile 2022