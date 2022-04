Obiettivo di famiglia: padre e figlio insieme immortalano la natura

GUARDA LA FOTOGALLERY

Sveglia all’alba. A volte prima dell’alba. Poi con l’auto fino a Grange della Valle o all’Eclause, e di qui migliaia di passi in salita, o pellate con gli sci da scialpimismo, dipende dalla stagione. Il tutto con in spalla il peso, materiale ed economico, dell’attrezzatura fotografica. Tante uscite a vuoto, com’è nella logica della fotografia naturalistica, ma poi, improvviso e spesso inaspettato, arriva lo scatto magico, l’incontro con l’animale che “pedinavi” da tempo e che un motivo o per l’altro ti era sempre sfuggito. Pochi secondi o lunghi minuti a guardarsi negli occhi, anche se attraverso un teleobiettivo, gli scatti a raffica per catturare la posa, l’espressione migliore, e poi ognuno ritorna nel suo mondo. Il fotografo con un’emozione in più da raccontare o conservare in...

su Luna Nuova di venerdì 8 aprile 2022