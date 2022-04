Pianezza, Signoriello lascia dopo sei mesi: «Non ci sono le condizioni per continuare»

«Sono molto amareggiato, ma mi trovo costretto a rassegnare le dimissioni, perché ritengo che non ci siano più le condizioni politiche per proseguire con serenità il mio mandato». Inizia così la lettera del sindaco Roberto Signoriello. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno per la città e per la giunta con cui stava lavorando da appena sei mesi. «Siamo rimasti senza parole - commenta a caldo il vicesindaco Antonio Castello - Confidiamo tutti che ci possa essere un ripensamento»...

Su Luna Nuova di venerdì 8 aprile 2022