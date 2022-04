Cinema comunale Condovese, nuova gestione: tocca alla Pro loco

Più travagliata di così non poteva essere la riapertura del Cinema comunale Condovese, ma ora siamo davvero al buono: l’inaugurazione ufficiale è prevista per venerdì 22 aprile, dopo quasi tre anni di chiusura in cui la pandemia ha giocato ovviamente un ruolo preponderante. La sala di piazza Martiri della Libertà della 13 non sarà soltanto una semplice sala proiezioni: diventerà una sorta di “hub culturale”, un centro polifunzionale aperto a varie tipologie di iniziative, dal cinema alla letteratura fino al teatro. Archiviata nell’estate 2019 la precedente gestione della società Sr Cinema, l’intenzione era quella di ripartire nel febbraio 2020 affidando la struttura alla Pro loco in collaborazione con il Valsusa Filmfest: era tutto pronto, ma il...

su Luna Nuova di martedì 12 aprile 2022