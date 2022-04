Grugliasco, il centrosinistra punta su Emanuele Gaito

Centrosinistra in campo per sostenere Emanuele Gaito come successore di Roberto Montà. Oltre al Pd saranno cinque le liste che formano la coalizione in vista del voto del 12 giugno: GruOn, Moderati, Europa Verde Grugliasco a Sinistra, Progetto Grugliasco e Grugliasco al centro. Due conferme dell’attuale maggioranza (GruOn e Progetto Grugliasco), una novità (Grugliasco al centro), oltre al ritorno dei Moderati, fino a ieri all’opposizione ed un altro...ù

Su Luna Nuova di martedì 12 aprile 2022