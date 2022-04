«La strada per Rochemolles è troppo pericolosa»

La strada Bardonecchia-Rochemolles è stretta e, in parecchi punti pericolosa. E ha bisogno di una decisa risistemata, come la sua prosecuzione sterrata verso il rifugio Scarfiotti e il colle del Sommeiller. È stato il tema dominante della petizione che dopo la raccolta firme in corso dall’inizio di aprile verrà inviata alla Città Metropolitana di Torino e al Comune di Bardonecchia. A promuoverla l’Associazione agricola Rochemolles...

Su Luna Nuova di martedì 12 aprile 2022