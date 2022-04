L’uomo e il pianeta: il messaggio universale di Claudio Giacone

La bellissima struttura espositiva del Ricetto di San Mauro ospita in questi giorni una mostra di grande impatto emozionale dedicata al Maestro rivolese Claudio Giacone per festeggiare, attraverso questa ricca Antologica, i 95 anni, compiuti in realtà lo scorso 14 febbraio, di questo artista che da sempre accompagna il nostro tempo con le sue forme e i suoi colori. Artista assente purtroppo nel momento del vernissage della mostra, venerdì 8 aprile: una serie di accertamenti clinici per alcuni problemi di salute ne hanno consigliato il ricovero in ospedale, ma Giacone ha lavorato, con il consueto entusiasmo alla realizzazione di questa personale, con alcune opere appositamente create per l’evento. Una personale organizzata da Virna Suppo e da...

su Luna Nuova di martedì 12 aprile 2022