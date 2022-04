Susa: Alex Conte tra i 500 per l’Eurovision Song Contest

Chitarrista, autore, compositore, cantante insegnante di chitarra. Da 25 anni all’insegna della musica. È questo l’identikit di Alex Conte, che venerdì ha partecipato insieme a 500 artisti all’esibizione “Rockin’ 1000”, la band più numerosa al mondo, che ha registrato un’inedita versione del “Te Deum”, sigla storica dell’Eurovision, in chiave rock, che dal 16 aprile farà da promo sulle tv di 40 Paesi per l’Eurovision Song Contest 2022, in programma a Torino dal 10 al 14 maggio. I musicisti di “Rockin’ 1000”, la band nata nel 2015 a Cesena e capitanata da Fabio Zaffagnini, hanno omaggiato anche l’Ucraina sulle note di “Give peace a chance” di John Lennon, brano che verrà proposto in una delle tre serate della kermesse. «Mi sono iscritto al contest di Torino e ho visto...

su Luna Nuova di martedì 12 aprile 2022