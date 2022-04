Chianocco, tornano le fiamme sulla montagna

Valle di Susa ancora nella morsa del fuoco. La pioggia stenta a cadere, non lo fa praticamente da quattro mesi, se si esclude l’episodio sicuramente non risolutivo della scorsa settimana, e il sottobosco è sempre più secco, quindi facilmente aggredibile dalle fiamme. Anche se queste ultime spesso non hanno certo origine naturale. La mano degli incendiari è quasi sempre alla base di ogni nuovo fronte di fuoco, ma le fiamme viaggiano meglio dopo la lunga siccità che ha interessato i nostri versanti...

Su Luna Nuova di venerdì 15 aprile 2022

