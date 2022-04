Chiusa S.Michele: dall’Ucraina un rifugio a Basinatto

«Una favola». Leonid Chub continua a ripeterlo, in lingua ucraina, mentre scruta le montagne e l’orizzonte dall’eremo di Basinatto, frazione chiusina a pochi passi dalla Sacra di San Michele, dove insieme alla sua famiglia allargata ha finalmente trovato un po’ di pace dalle bombe russe che cadevano anche a Kiev, dove abita, e nelle immediate vicinanze della capitale. In otto hanno trovato rifugio sulle montagne valsusine, un luogo incantevole per tutti loro, abituati a panorami fatti di sterminate pianure: con Leonid, ingegnere aeronautico in pensione, ci sono la moglie Rita, che lavorava in uno stabilimento di panificazione industriale, quindi Tamara e le giovani Natasha e Aleksandra, cugine fra loro, insieme ai rispettivi figli Mykolay, Denis e Andrej...

su Luna Nuova di venerdì 15 aprile 2022