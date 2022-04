Giaveno, dal Comune al confine con l’Ucraina: un furgone di aiuti ai profughi in fuga

Anche l’amministrazione di Giaveno ha portato in modo diretto la propria solidarietà ai profughi ucraini in fuga dalla guerra. Lo fa con una “missione umanitaria” in Polonia al confine con l’Ucraina, a cui hanno preso parte il vicesindaco Stefano Olocco, il consigliere comunale Francesco Gervasi, Luca Dalla Libera, Simona Macsim (già stati in quelle terre con una precedente iniziativa organizzata da “Le iene” di Itakia1) e Massimiliano Corea...

Su Luna Nuova di venerdì 15 aprile 2022