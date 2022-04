Pace e No Tav: anche i sindaci sabato in marcia

Alla fine anche una nutrita delegazione di sindaci No Tav parteciperà, con ogni probabilità in fascia tricolore, alla marcia popolare in programma domani, sabato 16 aprile, da Bussoleno a San Didero, con partenza alle 14 dalla piazza del mercato, percorso lungo la statale 25 e arrivo nel pomeriggio al presidio del Baraccone di San Didero, ad un anno esatto dalle proteste contro lo sgombero con la forza del presidio ex autoporto, ora trasformato in cantiere-fortino per il nuovo autoporto. L’Unione montana non aderisce in forma ufficiale, nel senso che non è stata coinvolta a livello organizzativo come avvenuto in precedenti occasioni, ma i sindaci sono stati invitati ufficialmente dal movimento a partecipare e molti di loro hanno assicurato la loro presenza: altri...

su Luna Nuova di venerdì 15 aprile 2022