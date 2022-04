Piossasco, hashish nella cantina: arrestata

Si stima che avrebbe potuto fruttare circa un milione di euro la droga nascosta in casa da una cittadina piossaschese. Aveva tentato di nasconderla da occhi indiscreti dietro ad alcuni scaffali, ma non dal fiuto del pastore belga malinois Loca della guardia di finanza, che per questo ha arrestato una donna 30enne con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti...

su Luna Nuova di venerdì 15 aprile 2022