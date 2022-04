25 Aprile, disputa sui confini: i partigiani difendono la val Susa dall’occupazione francese

Un argomento poco conosciuto che riguarda i giorni della Liberazione in alta valle di Susa fu il tentativo di invasione da parte dei francesi, argomento approfondito dallo storico Mauro Minola in alcune delle sue pubblicazioni e che si può ricostruire anche da numerose pagine dei “Diari” di “Aldo Laghi”, nome di battaglia di Giulio Bolaffi (1902 - 1987), comandante della formazione partigiana GL “Stellina - Duccio Galimberti” che negli anni 1944- 1945 operò in alta valle di Susa, sulle pendici del Rocciamelone. Altra fonte importante è il volume “Alpini, finché le gambe vi portano” di Maggiorino Marcellin, “Bluter”, comandante della Brigata autonoma “Val Chisone” ed alcuni suoi verbali di denuncia, conservati presso l’Archivio Istoreto. Sottolinea lo storico Claudio...

su Luna Nuova di venerdì 22 aprile 2022