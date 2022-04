Grugliasco, Orlando 'benedice' il futuro della cintura

Doppia tappa in città mercoledì scorso per il ministro del lavoro Andrea Orlando. Prima il sopralluogo al complesso dell'ex carrozzeria Pininfarina-De Tomaso, in via Di Vittorio, all'angolo con via Alfieri, con visita del cantiere con interventi descrittivi dei lavori in corso e del progetto conclusivo. Quindi uno sguardo alla nascente Città della scienza e dell’ambiente che realizzerà uno dei campus universitari più grandi d’Italia. A Lesna, in seguito al...

Su Luna Nuova di venerdì 22 aprile 2022