No Tav: Emilio Scalzo a casa e libero, sette mesi dopo

A sette mesi dal suo arresto e a più di quattro dalla sua estradizione in Francia, Emilio Scalzo è nuovamente un libero cittadino: martedì 19 aprile il giudice del tribunale di Gap ha infatti revocato le misure cautelari che pendevano ancora sull’attivista No Tav-No Border di Bussoleno, ovvero l’obbligo di dimora entro i confini della regione di Aix en Provence e l’obbligo di firma in caserma una volta alla settimana. Mercoledì sera, al suo ritorno in Italia, per lui è stata festa grande: ad accoglierlo, nei locali del circolo “La Credenza” di Bussoleno, c’erano i tanti “compagni di lotta” che in questi mesi gli sono sempre stati vicino. Dai presidi sotto casa sua, durante la detenzione domiciliare dello scorso autunno, fino alla visita a Aix en Provence nel mese di febbraio, quando...

su Luna Nuova di venerdì 22 aprile 2022