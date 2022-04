Pasqua tragica: due morti nel frontale a Bruzolo

Un destino tragico, spietato. Loris Infante era uno degli amici del cuore di Samuele Naitza, il ragazzo bussolenese morto nel canale della centrale di Coldimosso in seguito ad un incidente motociclistico neppure un anno fa, nel giugno del 2021. Nella notte è stato lo stesso Loris, 19 anni, a perdere la vita nel pauroso frontale sulla statale 25 a Bruzolo in cui é deceduto anche un 51enne di Trana, Vincenzo Pomarico, e dove è stata gravemente ferita una ragazza 20enne di S.Didero, ora ricoverata in prognosi riservata al Cto di Torino dopo essere stata sottoposta ad un primo intervento chirurgico all’ospedale di Rivoli...

