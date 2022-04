S.Antonino, via Vignassa: dai residenti una petizione per chiedere le telecamere

Quattro furti in abitazione nel giro di un paio di mesi, tutti concentrati su via Vignassa: tanti, troppi e probabilmente non casuali. Per questo motivo i residenti hanno deciso di esternare tutta la loro preoccupazione lanciando una petizione in cui chiedono all’amministrazione comunale di installare un impianto di videosorveglianza lungo la via, in modo che le telecamere possano fungere da deterrente o per lo meno riprendere tutti i movimenti sospetti e le targhe delle automobili in transito. Una, in particolare, ha già destato più di un sospetto nelle scorse settimane: si tratterebbe di un’Alfa Romeo Giulietta di colore bianco, che in più di un’occasione i residenti hanno visto circolare lungo la via; in una circostanza, dopo essere stata notata, sarebbe...

su Luna Nuova di venerdì 22 aprile 2022