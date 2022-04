«Tav, guerre e devastazioni: adesso basta»

GUARDA IL VIDEO DELL'ARRIVO DEL CORTEO A S.DIDERO

Non passerà alla storia come uno dei più grandi cortei No Tav, ma l’obiettivo di portare in strada migliaia di persone è stato comunque centrato: sabato 16 aprile hanno marciato in 3-4mila, da Bussoleno a San Didero, per ribadire la contrarietà alla Torino-Lione e per manifestare contro tutte le devastazioni ambientali, contro la guerra e per la pace. Uno spettro di parole d’ordine più ampio del solito, agganciato alle tante questioni aperte legate ai grandi temi d’attualità. Ma se la data scelta, la vigilia di Pasqua, non era probabilmente tra le più indicate per invogliare i grandi numeri, con tante persone affaccendate in...

