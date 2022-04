Condove, la medaglia d’oro sul gonfalone: ci pensa il partigiano Pierino

Da ieri, lunedì 25 aprile, sul gonfalone del Comune di Condove luccica la “medaglia d’oro al merito civile”, riconoscimento ad una “comunità resistente” che durante la guerra di Liberazione seppe dare un contributo fondamentale per la riaffermazione dei principi di democrazia e di libertà contro l’oppressione nazifascista. Il compito di apporre la medaglia sul gonfalone è stato affidato a Pierino Seren Rosso, 96 anni, testimone vivente di quei giorni drammatici che solo oggi possiamo definire gloriosi. Un gesto dal valore molto più che simbolico, proprio perché Pierino, all’epoca un ragazzino, era fra i partigiani che tra il 1943 e il 1945 fecero la grande scelta: salire in montagna e combattere per la libertà. Quello di ieri è stato un giorno importante per...

su Luna Nuova di martedì 26 aprile 2022