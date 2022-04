Dichiarazioni dei redditi 2020: l’effetto Covid si fa sentire

Il ministero dell’economia e delle finanze ha pubblicato recentemente i dati delle dichiarazioni dei redditi dei cittadini italiani nel 2021 riferiti all’anno di imposta 2020. Si tratta di dati in formato aperto (e quindi accessibili e utilizzabili da tutti). I numeri rilasciati quest’anno, essendo riferiti al 2020, mostrano gli impatti del lockdown e delle chiusure per contenere la pandemia di Covid-19. Proprio il 2020, infatti, è stato l’anno in cui si sono registrate le misure più restrittive. I dati diffusi dal Mef contengono le informazioni sul numero di contribuenti, le fasce di reddito e la tipologia di reddito, comune per comune (o cap). Pertanto è possibile capire anche sul territorio come è andato il 2020. Dal punto di vista del reddito medio e, quindi, del guadagno dei...

su Luna Nuova di martedì 26 aprile 2022