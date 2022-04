Stefano Turolla: il perfetto settimo album del cantante giavenese

La musica come “cura” per la mente e per il cuore. È questo l’approccio all’arte di Stefano Turolla, classe ‘87, cantautore giavenese, noto in città anche perché la sua famiglia per anni ha gestito il caffè Roma. Gli ultimi due anni di pandemia, tra lockdown e distanziamento sociale, sono stati la culla in cui è nato “Per raggiungerti”, il suo nuovo album, del quale venerdì scorso è già uscito il primo singolo, “Magnifica”...

Su Luna Nuova di martedì 26 aprile 2022