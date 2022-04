Valeriy e Vera scappano dalla guerra e arrivano a Bussoleno

Alla fine hanno ceduto. Hanno fatto le valigie, hanno lasciato la loro casa di Dnipro, città nella parte centro-orientale dell’Ucraina, per raggiungere la figlia Natalia, a Bussoleno. Dopo due mesi di guerra la paura ha avuto la meglio sulla voglia di restare lì, attaccati alle proprie radici. Valeriy e sua moglie Vera, entrambi ottantenni, e la nipote Anastasia, 26, figlia di Natalia Abakunova, sono arrivati in via Mameli a Bussoleno, dove la donna originaria di quella che fino a qualche anno fa, fino all’ucrainizzazione della parte russofona del sud-est del Paese si chiamava Dnipropetrovsk, vive insieme al marito Claudio Zoffoli...

