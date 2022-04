1° Maggio: come cambia il pianeta lavoro

Primo maggio, una certezza. Come il 25 Aprile, questa festa appartiene al rango dei diritti: il diritto alla libertà, il diritto al lavoro. In Italia però sembra che più grande sia il diritto, più piccole siano le frazioni che lo difendono veramente. La maggioranza lo complica e lo deforma, eppure è un concetto puro, indiscutibile. Il tema è complesso e prima ancora che le opinioni si dovrebbero consultare i dati. Quelli che trovate in queste pagine spaventano per sentenza e nutrono di speranza. La sentenza è che il lavoro chiude, perde, sparisce, cala. Cerca nuove strade, ma in mano non ha una mappa seria. Il ragionamento sullo sviluppo è offuscato da variabili impreviste (Covid, Ucraina), ma già si stava disunendo su variabili previste (le crisi di svariati settori)...

- Il crollo sul fronte occidentale: i dati Fiom sulla cintura

- "Sono il corriere": settore in espansione con il lockdown

- Così Amazon corre sul territorio

- Il fu "Collocamento", oggi Centro per l'Impiego

- Assunzioni-Cessazioni: saldo positivo nel 2021 dopo l'orribile 2020

- Agricoltura: dalle stalle ai campi sta cambiando tutto

- La fuga dalla crisi: con Scanferla (Cna) il punto su piccole e medie imprese

- Focaccia e integrazione nel cuore di Susa

inserto speciale di 11 pagine su Luna Nuova di venerdì 29 aprile 2022