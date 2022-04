Bardonecchia, 80 profughi ucraini accolti all'hotel Rivè

Sono 80 e sono ospitati presso l’hotel Rivè, a Campo Smith. Sono i profughi ucraini che la Regione e la Protezione civile regionale hanno deciso di accogliere in alta valle, affidandosi ad una struttura privata. Provengono dal Canavese, dove un’analoga struttura alberghiera aveva disdetto il contratto con la Protezione civile regionale. «Si tratta per la quasi totalità di donne e di bambini e ragazzi in età scolare, con un solo uomo - spiega la sindaca Chiara Rossetti - provenienti quasi tutti da una cittadina alle porte di Kiev...

Su Luna Nuova di venerdì 29 aprile 2022