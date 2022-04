E alla fine, la scuola di Novalesa chiuderà

Soltanto cinque bambini iscritti. Troppo pochi rispetto al minimo previsto di otto. Così a settembre, quando avrebbe dovuto iniziare l’anno scolastico 2022-23, la scuola primaria non riaprirà i battenti. Probabilmente per sempre. Perchè quando si chiudono le porte di una scuola, soprattutto di montagna, difficilmente verranno riaperte. Eppure i numeri in realtà, per il prossimo anno scolastico, ci sarebbero stati, con 13 bambini aventi diritto, ma invece le famiglie di 8 di loro - 5 lo avevano già fatto, 3 di potenziali aventi diritto in prima elementare - hanno deciso di iscrivere i loro figli in altri plessi, Venaus e Susa...

Su Luna Nuova di venerdì 29 aprile 2022