Grugliasco: investe bimbo sulle strisce, scappa e poi ci ripensa

Ha riportato la frattura scomposta dell’omero ed altre lesioni meno gravi, il bambino di sei anni che mercoledì pomeriggio è stato investito da un furgoncino mentre attraversava la strada sulle strisce in via Leonardo Da Vinci. L’uomo che si trovava al volante del mezzo, un 58enne straniero ma da molti anni residente in Italia, subito dopo l’incidente non si è fermato a prestare soccorso. Ma dopo aver percorso poche centinaia di metri...

Su Luna Nuova di venerdì 29 aprile 2022