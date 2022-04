Pianezza, ecco il commissario verso il voto del 2023

Sarà il viceprefetto Brunella Favia a guidare il Comune fino alle prossime elezioni che si svolgeranno presumibilmente nella primavera del 2023. È stata nominata mercoledì dal Prefetto di Torino Raffaele Ruberto. Atto reso ufficiale proprio nella giornata in cui scadevano i 20 giorni dall’annuncio delle dimissioni dell’ormai ex sindaco Roberto Signoriello protocollate lo scorso 7 aprile. Giornata in cui la maggioranza ha rotto il silenzio...

Su Luna Nuova di venerdì 29 aprile 2022