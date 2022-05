«Apriamo il Moncenisio anche d'inverno»

Le acque stranamente calme del lago, ancora poco profonde, riflettono le montagne e le chiazze di neve. Uno spettacolo godibile poche volte l’anno. Il ‘vento del Moncenisio’ per una volta è rimasto nel cassetto. La fresa dei cantonieri francesi morde l’ultima lingua di neve e la sputa nei pascoli ancora rinsecchiti ma dove la vita, sotto forma dei primi fiori e delle marmotte che giocano appena uscite dal letargo, ha già ripreso a pulsare. Il valico fra la valle di Susa e la Maurienne ha ufficialmente riaperto qualche minuto prima, ma la cerimonia ufficiale, che per la prima volta vede la presenza dei sindaci valsusini insieme a quelli francesi, è andata in scena alle 10,30 di venerdì mattina...

Su Luna Nuova di martedì 3 maggio 2022