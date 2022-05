"Break the silence", per fermare la violenza sessuale e di genere

Il lockdown duro di marzo 2020 era finito da poco. Maria Chiara Cataldo, bruinese e dottoressa in economia e management, stava passeggiando in compagnia a Torino, quando un gruppo di ragazzi, in branco, ha iniziato a urlare contro di loro frasi a sfondo sessuale. Dopo un sfogo sui social, è entrata in contatto con molte storie simili. Da quel momento è nato Break the silence ita, un progetto di denuncia verso tutte le forme di violenza e discriminazione di genere. Insieme a Francesca Valentina Penotti, Francesca Sapey e Giulia Chinigò aveva lanciato una pagina Instagram, che voleva essere uno spazio sicuro dove raccogliere le storie e le testimonianze, sempre in anonimo, delle vittime di violenza e discriminazione. Ma già allora la volontà...

su Luna Nuova di martedì 3 maggio 2022