Il "ciclista della Memoria" fa tappa a Collegno e Grugliasco

Domani Giovanni Bloisi, il pensionato 68enne di Varano Borghi in provincia di Varese che ripercorre i luoghi delle stragi nazifasciste a bordo della sua bicicletta, sarà a Collegno e Grugliasco. Nel suo viaggio racconta a tutt’Italia cosa lo spinge a salire in sella e quali sono le emozioni che prova nei suoi viaggi. Un percorso nato nel 2013 e che l’ha portato in giro per l’Europa e per l’Italia, facendolo diventare il “ciclista della memoria" per...

Su Luna Nuova di martedì 3 maggio 2022