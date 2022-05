S.Antonino: alla Fontanassa in arrivo i "Cicli inclusivi"

Nel giro di un anno l’area della Fontanassa avrà una veste completamente nuova, fatta di “Cicli inclusivi”: si intitola così il progetto presentato dall’amministrazione comunale su un bando del Gal Valli di Lanzo che aveva come oggetto la riqualificazione di un luogo verde a scopo aggregativo, con particolare attenzione alle persone diversamente abili. Lo studio di fattibilità tecnica, presentato nel mese di gennaio, è tra i 12 ammessi al finanziamento e si è classificato in terza posizione. Il bando ammetteva un budget complessivo massimo di 140mila euro, con l’80 per cento a carico del Gal: Sant’Antonino ha deciso di sfruttarlo appieno, presentando un progetto del valore di 140mila euro che sarà dunque coperto per 112mila dal Gal e per i restanti 28mila dalle...

su Luna Nuova di martedì 3 maggio 2022