Avigliana: addio a Castagneri, il sindaco "padre" di una nuova città

Si terranno oggi pomeriggio alle 15,30 nella chiesa della frazione Drubiaglio (piazzetta S.Anna 10) i funerali di Remo Castagneri, sindaco della città dei laghi tra il 1997 e il 2002. Castagneri è mancato nella notte tra martedì e mercoledì scorsi. Classe 1944, a portarlo via è stato un malore improvviso. Oltre che per l’impegno politico, era noto per essere stato un veterinario dell’Asl To3...

Su Luna Nuova di venerdì 6 maggio 2022