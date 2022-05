Borgone, maxi-bobine cadono dal tir. Il sindaco: «Ora divieto ai mezzi pesanti»

GUARDA IL VIDEO

«Oggi firmerò un’ordinanza che vieterà la circolazione del traffico pesante sulla statale 24 e, successivamente, sulla statale 25». Un atto provocatorio, come lo ha definito ieri in tarda serata lo stesso sindaco Diego Mele, a poche ora dell’incidente avvenuto ieri mattina. Nessuno è stato coinvolto, per fortuna, ma basta guardare le dimensioni e il peso delle bobine d’acciaio cadute da un tir per comprendere che, se qualcuno si fosse trovato al posto sbagliato nel momento sbagliato, le conseguenze avrebbero anche potuto essere drammatiche. Un mezzo pesante ha perso dal proprio carico due grosse bobine da 4 tonnellate, che sono ruzzolate in strada: è successo intorno alle 10 alla rotonda dove si intersecano la statale 25 e l’ex statale 24. Una bobina è...

su Luna Nuova di venerdì 6 maggio 2022