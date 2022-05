Rivoli, volontariato in lutto per l'addio a Maria Antonia

Si sono svolti mercoledì i funerali di Maria Antonia Dall’Anese, morta lunedì scorso all’età di 88 anni. A salutarla ed accompagnarla per l’ultimo viaggio amici e parenti, che hanno partecipato al rito funebre nella chiesa di San Bernardo, in cui lei è stata attiva fino all’ultimo, sempre disponibile e al servizio degli altri. Insegnante alla scuola media Gobetti, in pensione da tempo, si dedicava al volontariato...

Su Luna Nuova di venerdì 6 maggio 2022