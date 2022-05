Susa e Torino: ecco il vescovo Roberto

Sabato e domenica i cattolici delle due diocesi di Torino e Susa accoglieranno il nuovo arcivescovo: monsignor Roberto Repole, del clero di Torino, nominato lo scorso 19 febbraio come nuovo pastore delle due chiese locali, successore dell’arcivescovo Cesare Nosiglia. Il nome di Repole era giunto un po’ a sorpresa, in quanto diversi vaticanisti avevano ipotizzato la promozione alla sede metropolitana di un altro vescovo del Piemonte o di una regione limitrofa, o al limite la nomina di un superiore di qualche congregazione, ma nel suo pontificato papa Francesco ha rotto molte usanze consolidate nel passato: oltre a non concedere il cardinalato ai titolari di molte sedi italiane che erano solite riceverlo, tra cui Torino, Milano e Venezia, ha anche limitato i...

su Luna Nuova di venerdì 6 maggio 2022