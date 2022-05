Avigliana, l’ultimo saluto a ‘nonno Remo’, l’amato sindaco

«La carica di nonno era quella di cui andava più fiero». Così Mara Castagneri ricorda il padre Remo, mancato la scorsa settimana, a cui la città ha dato l’ultimo saluto venerdì pomeriggio nella chiesa di S.Anna di Drubiaglio. Remo Castagneri fu sindaco della città tra il 1997 e il 2002, funzionario del servizio veterinario dell’Asl To3 e presidente dell’Avigliana Basket. «La carica più importante erano quelle di amico e nonno Remo. Come ha detto bene Claudio per lui l’amicizia veniva prima dell’ideologia. Se eri suo amico, faceva qualsiasi cosa per te», aggiunge il figlio Roberto...

Su Luna Nuova di martedì 10 maggio 2022