Alpignano protesta: «Non toglieteci la nostra dottoressa»

Giovedì 12 maggio la dottoressa Valeria Lastilla terminerà il suo incarico come medico di base ed i suoi assistiti saranno assegnati alla dottoressa Cristina Nanotti, titolare per l’ambito territoriale che comprende i Comuni di Alpignano e Vadellatorre. Decisione che arriva solo cinque mesi dal momento in cui la dottoressa Lastilla aveva iniziato il suo servizio. Lasciando in questo modo l’amaro in bocca ai pazienti che raccolgono firme per...

Su Luna Nuova di martedì 10 maggio 2022