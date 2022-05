Monsignor Repole nel nome di accoglienza e vocazione

La nomina del nuovo arcivescovo monsignor Roberto Repole, fino ad allora professore di teologia in seminario, è arrivata lo scorso 19 febbraio, anche se qualche agenzia l’aveva anticipata la sera prima, ed era attesa da tempo in quanto il pastore uscente Cesare Nosiglia aveva compiuto 75 anni a fine 2019, ma al momento di presentare le dimissioni a Papa Francesco aveva espresso la disponibilità a proseguire per altri due anni. Così, anziché lasciare, aveva raddoppiato i suoi impegni, aggiungendo alla sede metropolitana di Torino quella di Susa. «Una diocesi che ho amato, e da cui ho ricevuto affetto», ha detto al successore al momento del passaggio di consegne. Nella bolla pontificia di nomina la Santa Sede sancisce l’unione delle due diocesi “nella...

su Luna Nuova di martedì 10 maggio 2022