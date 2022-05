Strade groviera, la rivolta dell'Inverso di Bussoleno

La conformazione geografica della zona non aiuta. Il suo posizionamento, come dice il nome, nella parte meno baciata dal sole del territorio comunale, neanche. E la viabilità, non solo invernale, è sempre stata un problema di non secondaria importanza. Ma l’Inverso adesso è stufo di aspettare a chiede più attenzione. Perchè le sue strade sono piene di buche e la viabilità in alcuni tratti è difficoltosa, se non pericolosa. «Purtroppo la questione strade dell’Inverso è molto complessa ed onerosa per le case comunali, ma nelle prossime settimane attingeremo ad un finanziamento ministeriale di 25mila euro per la manutenzione strade ed inizieremo dei lavori», spiega la sindaca Bruna Consolini...

Su Luna Nuova di martedì 10 maggio 2022

