Claviere, Franco Capra lascia dopo 20 anni da sindaco

Dopo 20 anni sostanzialmente ininterrotti, Franco Capra, uno dei sindaci più longevi della valle, ha deciso di dire basta. Non si ricandiderà per le amministrative del prossimo 12 giugno, anche se avrebbe potuto farlo per il suo terzo mandato. «Ho 79 anni, è giunto il momento di lasciare spazio a forze più giovani - precisa - in questi anni ho sottratto molto, forse troppo tempo alla mia famiglia per dedicarlo al Comune ed è giusto ora restituirlo quel tempo, anche perchè sono sicuro di lasciare l’amministrazione in buone mani»...

Su Luna Nuova di venerdì 13 maggio 2022