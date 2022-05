Condove, le code "croniche" al poliambulatorio: «Serve un riparo»

Il problema delle lunghe code all’esterno del poliambulatorio di Condove è ormai una costante da inizio pandemia: una questione che, anche una volta terminato lo “stato d’emergenza”, non accenna a risolversi e che, secondo alcuni cittadini, richiede a questo punto una soluzione per rendere meno difficoltose le lunghe attese in piazza Vittorio Veneto soprattutto per le persone anziane, soprattutto in presenza di condizioni atmosferiche avverse (pioggia, vento, neve o, in vista dell’estate, il sole caldo che picchia sulla testa). A denunciare il problema è un cittadino che ben conosce il mondo della sanità locale: Paolo Jarre, residente a Caprie, medico in pensione che fino a più di un anno fa ha ricoperto il ruolo di direttore del Servizio per le dipendenze...

su Luna Nuova di venerdì 13 maggio 2022