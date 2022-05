Rivoli, i fratelli Macario ora sono di nuovo insieme

Si svolgeranno domani mattina alle 10, nella chiesa di Tetti Neirotti dove vive la famiglia, i funerali di Giovanni Macario, il fratello dei partigiani Vincenzo e Dante, che si consegnarono alla morte per salvare la madre e a cui è dedicata la via di Cascine Vica. Era nato a Rivoli, il 2 marzo del 1930 da famiglia numerosa, sei i figli: tre maschi e tre femmine, una morta nel ‘41 per malattia. Il padre operaio e antifascista gli aveva sempre...

Su Luna Nuova di venerdì 13 maggio 2022