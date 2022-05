Yousef e Matilde, un carro e un'asina verso la libertà

«Sono nato in Cisgiordania, vivevo a 30 minuti dal mare, ma non ho mai potuto vederlo, sono un palestinese e certe cose a noi sono precluse; adesso sono anche cittadino francese e voglio tornare nella mia terra d’origine; per incontrare parenti e amici, ma soprattutto per vedere il mare». Lui si chiama Yousef e in Francia, nell’Indre, fa il falegname, lei è Matilde e lavora nel mondo del cinema. Entrambi hanno 38 anni e si sono conosciuti in Cisgiordania, dove Yousef è nato e dove lei si trovava per girare un documentario. Dal 2010 lui si è trasferito in Francia, ma la sua terra e la sua lotta per la libertà gli sono rimaste nel cuore...

Su Luna Nuova di venerdì 13 maggio 2022