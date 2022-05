Antennone, il Comune di Mattie vince il primo round

Il comune di Mattie vince il primo round nella sua battaglia alla costruzione dell’antennone alto una trentina di metri nel mezzo dei castagneti di via Bellando Superiore, al margine dell’abitato. Il fermo no al suo posizionamento in quella zona lo hanno ribadito ieri pomeriggio il sindaco Marina Pittau e la sua giunta nell’incontro con la Inwit srl e lo studio Barbero e associati, che hanno commissionato e redatto il progetto dell’alto palo dove potranno trovare posto cinque parabole per la telefonia che sta facendo discutere il piccolo paese alle falde dell’Orsiera. L’azienda ha accettato di ridiscutere il progetto e il posizionamento dell’antennone in aree meno vicine all’abitato, confermando però la necessità di trovare un sito per la copertura del territorio...

Su Luna Nuova di martedì 17 maggio 2022

