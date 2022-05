Birra alla canapa alpina, la scommessa di Jacopo in val Cenischia

Birra alla canapa, birra alle castagne, birra al genepy. Le ultime due non sono certo una novità in fatto di aromatizzazione della bevanda gasata, la prima è un’invenzione degli ultimi anni, che sta prendendo piede anche in valle di Susa. A proporla il birrificio S.Michele di S.Ambrogio, ma anche un giovane contadino di Novalesa, che ha deciso di mettere sul mercato una prima partita di bottiglie di birra alla canapa...

