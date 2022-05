Quattro nuovi comandanti di stazione, fra cui la prima donna in assoluto in valle di Susa, su un totale di otto presìdi. Se non è una rivoluzione poco ci manca. La compagnia carabinieri di Susa, che conta 110 effettivi, in un territorio che copre da Chiusa S.Michele a Sestriere, presto dovrebbe ricevere forze fresche, ma intanto ha iniziato un’opera di ristrutturazione interna non da poco. A presentarla, in una conferenza stampa nella sede della compagnia, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa a Susa, il capitano Federico Mucciacciaro, insediatosi alla guida della compagnia lo scorso settembre, e i quattro nuovi comandanti di stazione...

Su Luna Nuova di martedì 17 maggio 2022