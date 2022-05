Rivoli, il ponte verso l'Africa di di Gianna e Lallo

Gianna De Masi e Lallo De Giosa sono tornati dall’Africa dove stavano seguendo la realizzazione delle opere che sostengono con specifici progetti a favore di un sobborgo di Nairobi. Lei, molto conosciuta sul territorio per essere stata assessore all’istruzione sia a Rivoli che a Rivalta, da sempre attua col marito ed alcuni amici azioni che producono crescita e migliorie nei paesi disagiati, partendo dal fatto che non basta raccogliere fondi come...

Su Luna Nuova di martedì 17 maggio 2022