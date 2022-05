Trana, manca un timbro: tutte le liste bocciate. Torna lo spettro commissariamento

L’umore tra i candidati tranesi alle prossime elezioni comunali del 12 giugno non alto, tutte e quatto le liste in corsa sono state respinte dalla Commissione Elettorale Circondariale per un errore di forma. Giuseppe Morello, Cinzia Pachetti, Anna Rita Podio e Maura Rocco da ieri sono alle prese con una patata bollente, tra verbali della commissione da studiare e avvocati per capire se sia possibile un ricorso al Tar. Non se la sentono di commentare, la delusione e tanta...

Su Luna Nuova di martedì 17 maggio 2022